Burdur’da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Burdur’da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-21 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen 17 operasyonda yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 30 şüpheliden 5‘i tutuklandı. 9’u adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 25 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Operasyonlarda 55 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 177 adet sikke, 1 adet kürek, 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet çapa, 2 adet bakır çubuk, 2 adet demir murç ele geçirildi.

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