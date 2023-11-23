Burdur’da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-21 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen 17 operasyonda yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 30 şüpheliden 5‘i tutuklandı. 9’u adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 25 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 55 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 177 adet sikke, 1 adet kürek, 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet çapa, 2 adet bakır çubuk, 2 adet demir murç ele geçirildi.