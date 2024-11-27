Burdur’da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Burdur’da kaçakçılık operasyonu

Burdur'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında il merkezinde bir iş yerinde ve araçta yapılan aramalarda 104 bin 400 adet (5 bin 20 paket) doldurulmuş makaron/sigara, 150 bin adet bandrolsüz boş makaron, 132 kilogram kıyılmış tütün, 20 çakmak, 2 kompresörlü sigara sarma makinası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.K. ve A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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