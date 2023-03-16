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Burdur’da kaldıkları yurtta tanışan depremzedeler evlilik kararı aldı

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlere Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş ile Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin, 1 ay önce geldikleri Burdur’daki yurtta tanışarak evlilik kararı aldı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 23:11
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Burdur’da kaldıkları yurtta tanışan depremzedeler evlilik kararı aldı

Burdur’da kaldıkları yurtta tanışan depremzedeler evlilik kararı aldı
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Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Burdur’a gelen depremzedeler KYK yurtlarında misafir ediliyor. Deprem bölgelerinden Gaziantep’ten gelen Adnan Altuntaş ile Malatya’dan gelen Fatma Gültekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Asımın Nesli Erkek Öğrenci Yurdu’nda tanıştı. Yaklaşık 1 aydır görüşmelerinin ardından dün Adnan Altuntaş, Fatma Gültekin’e evlilik teklifi etti. Fatma Gültekin’in evlilik teklifini kabul etmesinin ardından yurt görevlilerinin yaptığı organizasyonla kutlama yapıldı.

"UYGUN BİR TARİHTE NİKAH KIYACAĞIZ"

Organizasyon öncesinde konuşan Yurt Müdürü Ramazan Ergene, "Bugün çok anlamlı bir güne şahit oluyorsunuz. Bu Malatya ve Gaziantep’in aşk, sevgi buluşması. Bazen depremler böyle şeylere de vesile oluyor. Ben erkek babası olarak burada görev alıyorum. Sayın İl Müdürümüz Mustafa Özçelik’te kız babası olarak burada" dedi.

KYK yurdunda evlilik teklifi alan depremzede Fatma Gültekin, "Burada tanıştık, görüşmeye başladık. Çok heyecanlıyım, şaşkınlık içerisindeyim" dedi. Evlilik teklifi eden Adnan Altuntaş ise "Tanışıyorduk ama açılamıyordum. Bugün ilk defa açıldım, ilk olarak 'hayır' cevabı aldım. Hastanede 'evet' cevabı alınca sağ olsun müdürüm bizi kırmadı yarım saat içerisinde organizasyonu ayarladılar. Çok şükür mutluyuz. Müdürümüz babamızdır, büyüğümüzdür. O uygun gördüğünde nikahımızı da kıyacağız" diye konuştu.

4 YIL SONRA YURTTA EVLENDİLER

Deprem bölgesi Hatay’dan Burdur’a gelen ve Safahat Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Fatma ve Ömer Soyak çifti de 4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde evlilik ile taçlandırmıştı. Yurt görevlileri Soyak çiftini de unutmayarak organizasyona davet etti. Ömer Soyak, organizasyonda eşi Fatma Soyak’a yüzük taktı. Yurtta kalan depremzedeler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

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