Burdur'da kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Burdur'da kaza: 4 yaralı

Burdur - Antalya karayolunda seyir halinde olan kamyonetin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önce önündeki tırın römorkuna, daha sonra geri kayarak arkasından gelen kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.45 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kurna rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Hasan A. A. (63) idaresindeki 07 EFR 97 plakalı Tata marka kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde seyreden İsa K. idaresindeki 41 F 0900 plakalı çekiciye bağlı bulunan 34 FV 2098 plakalı yarı römorka çarptı.

Çarptıktan sonra geri geri kaymaya başlayan kamyonet daha sonra arkasında duran Mehmet O. idaresindeki 34 DFS 006 plakalı kamyona çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü Hasan A. A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep A. (57), Fatma P. (57), Servet P. (38) hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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