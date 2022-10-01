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Kendimi iyi hissetmiyorum dedi ölüsü bulundu

Burdur'un Bucak ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan ve son olarak yakınlarına kendini kötü hissettiği yönünde mesaj atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Oğlunun ölümü annesinden saklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:14
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Burdur'da kendimi iyi hissetmiyorum dedi ölüsü bulundu

Kendimi iyi hissetmiyorum dedi ölüsü bulundu
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İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Pazar Mahallesi 3601 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Evinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Yalçın Barçın (60), attığı son mesajında kendisini kötü hissettiğini belirtti. 

Bunun üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada evde uyuyan ve işitme rahatsızlığı buluna Barçın’ın yaşlı annesi kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla eve girerek, Barçın'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucu Barçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun ölümünden habersiz olan anne ‘aşı’ bahanesiyle evden çıkartıldı

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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