Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleliyi ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığa polis dur dedi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Burdur’da alkollü bir kişi polise 1 saat ecel terleri döktürdü. Ailesi ile tartışan kişi sokakta eline aldığı av tüfeği ile rast gele ateş etti. Her türlü saldırıyı göz önünde bulunduran polis uzun namlulu silahlarla ve çelik yelek giydi. Müzakereci polisler devreye girdi.

Burdur'da evinde ailesi ile tartıştıktan sonra eline aldığı av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan alkollü şahıs, çelik yelekli ve uzun namlulu polislerin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucunda ikna olarak silahını bırakınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Değirmenler Mahallesi Değirmen Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen Kazım K. (44) evde ailesi ile yaşadığı tartışma sonucunda eline aldığı av tüfeği ile sokakta rastgele havaya ateş açtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak alkollü şahsın silahını bırakması için ikna çabalarına başladı. Müzakereci polislerin yaklaşık 1 saat süren çabalarının sonucunda ikna olan Kazım K. elindeki av tüfeğini bırakarak teslim oldu.

Olayı endişeli şekilde takip eden mahalleli ise derin bir oh çekti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evin bahçesinde 1 adet boş fişek kartuşu bulunurken Kazım K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

Burdur’da korku dolu anlar: Ailesi ile tartıştı mahalleli ayağa kaldırdı: Tüfekli çılgınlığı polis dur dedi

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