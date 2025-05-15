Burdur’da korkutan yangın!

Kaynak: İHA
Burdur’da korkutan yangın!

Burdur'a bağlı Kavak köyünde bir evde yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Burdur Yeşilova ilçesi Kavak köyünde Musa Uysal'a ait evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevleri fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.

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