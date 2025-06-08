Burdur’da Kurban Bayramı boyunca halk sağlığı için hummalı çalışma

Burdur Belediyesi, Kurban Bayramı süresince halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur Belediyesi, bayram boyunca özellikle sıcak havada artış gösteren karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarla kötü koku oluşumunun, haşere üremesinin ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurban satış ve kesim alanlarında karasinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla da ilaçlama mesaisi devam ediyor. Ekipler, kurban atıklarının toplanmasının ardından çevrede gerekli temizlik ve ilaçlama işlemlerini de yapıyor.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ekiplerimiz gündüz iki ekip ve gece üç ekiple ilimiz genelinde bayram boyunca ve yıl boyunca Burdur halkının herhangi bir şekilde vektör ve haşere kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması adına yeşil alanlarda, sucul alanlarda, gübrelik alanlarda, hayvancılık işletmelerinin olduğu bölgelerde, çöplük alanlarda ve çöp konteynerlerinin bulunduğu lokasyonlarda vektör unsurlarına karşı aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyor. Halkımız rekreasyon ve park alanlarında gönül rahatlığıyla vakit geçirebilir" dedi.