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Mahalleliyi alevler uykusundan uyandırdı  

Burdur'un Bucak ilçesinde güçlükle kontrol altına alınan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle halkının sefer olduğu yangında alevler adeta geceyi gündüze çevirirken, saman balyaları vatandaşlar tarafından evden çıkartıldı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:50
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Burdur'da mahalleliyi alevler uykusundan uyandırdı  

Mahalleliyi alevler uykusundan uyandırdı  
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İHA'nın haberine göre, yangın, gece saatlerinde Bucak ilçesi Susuz köyünde bulunan bir evde çıktı. Süleyman Apaydın isimli vatandaşın evinden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Bu sırada yangın hemen bitişiğindeki eve sıçradı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın ihbarı üzerine ekiplerin yanı sıra köy halkı da koşarak yardımda bulundu.

Yangının sıçradığı 2’nci evin içerisinde bulunan saman balyaları vatandaşlar ve ekiplerin yardımı ile evden çıkarılarak taşındı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda alevler adeta geceyi aydınlattı.

Yangın bölgesine gelen İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu ise söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

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