Burdur’da minibüs devrildi: 1 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Burdur’da minibüs devrildi: 1 yaralı

Ümit C. idaresindeki 20 F 5671 plakalı minibüs Burdur-Çavdır yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw029806-02.jpgOlay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Ümit C. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümit C.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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