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  • Müdürden büyük alçaklık. Günübirlik gezide 13 yaşındaki engelli kız öğrenciyi taciz etti

Müdürden büyük alçaklık. Günübirlik gezide 13 yaşındaki engelli kız öğrenciyi taciz etti

Burdur'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul müdürünün, engelli kız öğrencisini taciz ederken yakalandığı iddia edildi. 

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:22
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Burdur'da müdür vekilinden büyük alçaklık. Günübirlik gezide 13 yaşındaki engelli kız öğrenciyi taciz etti. Fotoğrafını çektiler

Müdürden büyük alçaklık. Günübirlik gezide 13 yaşındaki engelli kız öğrenciyi taciz etti
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir özel eğitim meslek okulunda taciz skandalı gündem oldu. İddiaya göre, okul müdürü M. A., 18 engelli öğrencinin katılımıyla düzenlenen günübirlik Fethiye gezisinde kız öğrencisine tacizlerde bulundu. Müdürü ihbar eden kişilerin, taciz anlarının fotoğraflarını çektikleri öğrenilirken, müdür valilik tarafından açığa alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Tekne gezisi sırasında yaşandığı öne sürülen taciz olayını görenlerin ihbarı üzerine M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. M.A.’yı ihbar edenlerin, delil olarak göstermek amacıyla da fotoğraf çektikleri ortaya çıktı. Fotoğrafta müdür vekili M.A’nın kız öğrencisinin elini tuttuğu görüldü.

M.A., Burdur Valiliği tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137’nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu; 18 öğrenci 4 öğretmen ve 2 idareci ile Fethiye Göcek’e 22.09.2022 tarihinde günübirlik gezi düzenlemiştir. Gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili adli olarak Muğla ilinde işlem yapılmakta olup, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137’nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştır”

Kaynak: DHA

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asena
24.09.2022 11:34
Belli güvencesi yapıldığına göre makama  
 
Ata Türkmen
24.09.2022 11:07
Makam koltuğunada, Öğrencisine de sinek gibi yapışmış. Yazıklar olsun, yakında ceza almak yerine terfi eder.  
 
Mikado
24.09.2022 10:55
Bu tür olayların artması toplumu yaralıyor kurumlara olması gereken güveni azaltıyor  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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