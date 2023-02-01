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Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde iki katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:16
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Burdur’da müstakil binada yangın çıktı

Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
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İHA

Gölhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’ndeki 2 katlı bir evde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen alevler tüm binayı sardı. Yangında ölen ve yaralanan kimse olmazken, ev sahipleri sinir krizi geçirdi. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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