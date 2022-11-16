16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı

Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:21
Takip Et

Burdur’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi ağır yaralandı

Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
+
Aa
-

 

İ.T'nin kullandığı 35 HOK 86 plakalı otomobil, Pazar Mahallesi’ndeki kavşakta S.Y. yönetimindeki 26 AEG 620 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.Y. (16) ile beraberindeki C.A. (18) ağır yaralandı.

Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastanelere sevk edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.