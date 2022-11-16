﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı

İ.T'nin kullandığı 35 HOK 86 plakalı otomobil, Pazar Mahallesi’ndeki kavşakta S.Y. yönetimindeki 26 AEG 620 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü S.Y. (16) ile beraberindeki C.A. (18) ağır yaralandı.
Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastanelere sevk edildi. (AA)
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