Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Burdur’un Çavdır ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı



Kaza, Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi yakınlarında Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi.

Fatih Çelik idaresindeki 07 EEJ 88 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Fatih, Hüseyin, Nesrin ve Abdullah Revaha Çelik (7) ile Şahinde Aslan (84) sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çavdır ve Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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