Burdur’da polis kovalamacası felakete dönüştü! 10 yaralı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Burdur’da polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası önce polis aracına, ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada 3’ü polis, 10 kişi yaralandı.

Burdur kent merkezinde, saat 05.00 sıralarında, yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri ihbar edilen 15 NP 906 plakalı otomobildekiler, polis tarafından takibe alındı.

Otomobilin sürücüsü M.Y. (26), polisin "dur" ihtarına uymayıp Burdur-Antalya yolunda ilerledi. M.Y., Karasenir Mahallesi'ne kadar geldiği otomobiliyle, kendisini takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin aracına çarptıktan sonra refüjü aşıp, bu kez karşı şeritten gelen B.K. (37) yönetimindeki 46 ABS 138 plakalı otomobile çarptı.

Araçların hurdaya döndüğü kazanın ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y. (31), İ.G. (30), A.K. (34), İ.E.K. (13) ve A.C.K. (11) ile ekip aracındaki komiser ve 2 polis memuru yaralandı.

İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan da olay yerine gelip kazayla ilgili bilgi aldı. Polisten kaçan otomobilin sürücüsü hakkında "Kasten yaralama', "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', "Dur ihtarına uymama" suçlarından adli işlem başlatıldı ve trafik cezası uygulandı.

