Burdur’da sabah faciası: Kamyonun dorsesine 'ok' gibi saplandı! 18 yaşındaki sürücü öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Burdur sabah feci bir kazaya sahne oldu. Otomobiliyle park halindeki kamyonun dorsesine adeta 'ok' gibi saplanan 18 yaşındaki Hüseyin Akgül hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 civarında Antalya-Burdur Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

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Alınan bilgilere göre, Hüseyin Akgül’ün (18) kullandığı 15 AAY 585 plakalı TOFAŞ marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki tali yolda park halinde bulunan bir kamyonun 15 ABN 161 plakalı dorsesine çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Hüseyin Akgül ağır yaralanırken, yolcu koltuğundaki babası Süleyman Akgül (42) yaralandı.

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin Akgül’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Araçta sıkışan Süleyman Akgül, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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