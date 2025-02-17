Burdur’da sahte alkol operasyonu: 8 şüpheliye adli işlem

Kaynak: İHA
Burdur’da sahte alkol operasyonu: 8 şüpheliye adli işlem

Burdur'da kaçak ve sahte alkol satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Operasyonda alkol sattığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı alkollü içki kullanımının önlenmesi, halk sağlının korunması, kaçak ve sahte içkiye dayalı ölüm olaylarının önüne geçilmesi" amacıyla 5-11 Şubat tarihlerinde il merkezli, Bucak ve Tefenni ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.U., A.K., İ.E.Y., M.Y., S.K., M.G., A.Ç., A.A. isimli şahısların el yapımı alkol sattığını tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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