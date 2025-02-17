Burdur’da sahte alkol operasyonu: 8 şüpheliye adli işlem

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı alkollü içki kullanımının önlenmesi, halk sağlının korunması, kaçak ve sahte içkiye dayalı ölüm olaylarının önüne geçilmesi" amacıyla 5-11 Şubat tarihlerinde il merkezli, Bucak ve Tefenni ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.U., A.K., İ.E.Y., M.Y., S.K., M.G., A.Ç., A.A. isimli şahısların el yapımı alkol sattığını tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.