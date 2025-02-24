Burdur’da sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde sebze yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Bucak ilçesi Gündoğdu köyü kavşağı Burdur-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer U¨. idaresindeki 03 FP 844 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, Bucak'tan Antalya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sefer Ü. (56) ve araçta yolcu olarak bulunan Emin Ş. (28) yaralanırken, sebzeler yol kenarına saçıldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.