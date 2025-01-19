Burdur'da sollama kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin sollama sırasında birbirine sürtmesi sonucu kontrolden çıkan bir araç tarlaya uçtu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.50 sıralarında Gölhisar ilçesi Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Gölhisar - Çavdır kara yolunda Deniz A. (23) idaresindeki 07 BUL 642 plakalı otomobil, sollama sırasında sağ şeritte ilerleyen yabancı uyruklu Hossein A.(30) yönetimindeki 15 MA 1725 plakalı Tofaş otomobile sürtmesiyle kontrolden çıkan Tofaş otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi.

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Kazada sürücü Hossein A. ve araçta yolcu olarak bulunan Mahdi A. (35), Nasrin S. (30), Emiliya A. (4) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslar ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarlaya devrilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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