Burdur'da şüpheli çanta paniği

İhbar üzerine, saatler 02.15'i gösterirken Yeni Mahalle Seymen Caddesi'nde yaşanan bu gelişme, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli çantayı fark eder etmez, bölgede geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Trafik akışı, cadde üzerindeki tüm girişlerin kapatılmasıyla durduruldu ve bomba imha uzmanlarına bilgi verildi.

Olay yerine ivedilikle intikal eden bomba imha ekipleri, gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra, özel koruyucu giysilerini giyerek çantaya yaklaştı. Uzmanlar, çevredeki vatandaşları kontrollü patlama yapılacağı konusunda uyardıktan sonra, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından yapılan incelemede, çantanın içinde herhangi bir tehlike arz eden madde yerine spor malzemeleri ve ayakkabılar olduğu anlaşıldı. Bu bulgular ışığında, bölge güvenliği yeniden sağlanarak, cadde trafiğe açıldı.