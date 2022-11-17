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Burdur’da uyuşturucu operasyonu

Burdur’da durdurulan şüpheli otobüste yapılan arama sonucu yolcunun üzerinde 17 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:08
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Burdur’da şüpheli otobüse uyuşturucu operasyonu

Burdur’da uyuşturucu operasyonu
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Burdur’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda 11.11.2022 tarihinde Merkez ilçesinde K.E. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği duyumu alındı. Hacılar köyü mevkiinde yapılan fiziki takip sonucunda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan K.E. isimli şahsın üzerinde yapılan adli aramada 17 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan K.E. isimli şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA) 

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