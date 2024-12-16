Burdur’da tefecilik operasyonu! 16 Aralık 2024

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışma sonucunda, 10 Aralık'ta tefecilik yaptığı tespit edilen D.Ö. ve G.V. isimli şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, G.V. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları arasında 9 adet dolu senet, 2 adet imzalı boş senet, 92 adet boş senet, 28 bin 990 TL nakit para, 1 adet ajanda, 10 adet kredi kartı, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 10 adet kurusıkı mermi yer aldı. Soruşturma devam ediyor.