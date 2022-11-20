Burdur'da tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osman Temtek idaresindeki otomobil, Karamanlı-Burdur kara yolu Kağılcık köyü girişinde, aynı yönde seyreden Mehmet Önal'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Temtek ile araçtaki Zeynep Temtek ve Nurşen Dikişli yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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