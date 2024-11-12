Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı

Kaynak: ANKA
Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, üniversite öğrencisi Hasret Akbaş hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur’da yaşanan trajik bir trafik kazasında, üniversite öğrencisi olan bir genç kız hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza, Gölhisar-Çavdır Karayolu üzerinde, Yamadı Köyü yakınlarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek aracın yoldan çıkıp takla atmasına neden oldu. Olayın hemen ardından jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine intikal etti.

Kazada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yerel yetkililer, trafik güvenliği konusuna dikkat çekerek, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladılar. Tanıkların ifadeleri doğrultusunda, kazanın nasıl gerçekleştiği netlik kazanırken, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Son Haberler
Oktar davasında bozma kararı veren hakim: İstismarda rıza var
Oktar davasında bozma kararı veren hakim: İstismarda rıza var
No Need
No Need
Muhalefetin yıldızları partisiz kalacak
Muhalefetin yıldızları partisiz kalacak
Neden çocuklarımızı koruyamıyoruz?
Neden çocuklarımızı koruyamıyoruz?
‘Kızılcık Şerbeti’ durdurulamıyor
‘Kızılcık Şerbeti’ durdurulamıyor