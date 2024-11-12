Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı

Burdur’da yaşanan trajik bir trafik kazasında, üniversite öğrencisi olan bir genç kız hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza, Gölhisar-Çavdır Karayolu üzerinde, Yamadı Köyü yakınlarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek aracın yoldan çıkıp takla atmasına neden oldu. Olayın hemen ardından jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine intikal etti.

Kazada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yerel yetkililer, trafik güvenliği konusuna dikkat çekerek, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladılar. Tanıkların ifadeleri doğrultusunda, kazanın nasıl gerçekleştiği netlik kazanırken, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi.