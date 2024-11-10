Burdur’da traktörü ile havuza düşen şahıs hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada çalışan şahsın kontrolünü kaybettiği traktör havuza düştü. Saatlerce süren çalışmalar sonrasında sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bucak ilçesi Belören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Koçak tarlasında çalıştığı sırada kontrolünü kaybetitği traktörü ile birlikte tarlanın yanında bulunan havuza düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri havuzdaki suyu su motoruyla tahliye ederek kurtarma çalışmalarına başladı. Yoğun çabalar sonucunda saatler sonra Mehmet Koçak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.