Burdur’da yangın; 5 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

Kaynak: ANKA
Burdur’da yangın; 5 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

Burdur’da çıkan yangında 5 halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da çıkan yangında 5 halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; gece saat 03.00 sıralarında Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi durağında yangın çıktı. Park halindeki otobüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını park halindeki diğer otobüslere sıçramadan söndürürken 5 halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan otobüslerden birisinin şoförü Erkan Gedik ise “Gece 11.30'da son seferimi yaptım. Park ettim. Ana şalter kapalı. Saat 03.20 gibi araç sahibi telefonla otobüsün yandığı söyledi. Olay yerine geldim” dedi.

Soğutma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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