Burdur’da yangın: Ev küle döndü

Kaynak: İHA
Burdur’da yangın: Ev küle döndü

Burdur'da çıkan yangında ev tamamen yanarak küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Burdur merkeze bağlı Günalan köyünde Mesut Işık'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen yangın evi tamamen sardı. Uzun süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Ancak yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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