Burdur’da yaşları küçük 4 motosiklet hırsızı yakalandı

Kaynak: İHA
Burdur’da yaşları küçük 4 motosiklet hırsızı yakalandı

Burdur'da 1 elektrikli bisiklet ve 1 motosikleti çalan yaşları küçük 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur'da 1 elektrikli bisiklet ve 1 motosikleti çalan yaşları küçük 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Eylül günü merkez Konak Mahallesi'nde ikamet önünden elektrikli bisikletin çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında olayın, yaşı küçük B.A., A.T. ve yabancı uyruklu B.K. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan ekiplerin, şahısları 11 Eylül günü çalıntı elektrikli bisiklet ile birlikte yakalaması sonucu şahıslar adli makamlara sevk edildi.

15 Eylül günü ise merkez Yeni Mahalle'de ikamet önünden motosikletin çalınması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın yaşı küçük A.H.Y. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, şahıs 16 Eylül günü çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanıp gerekli işlemleri yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Son Haberler
Kayserispor’da yeni hedef Sinan Kaloğlu
Kayserispor’da yeni hedef Sinan Kaloğlu
Böyle geldiler
Böyle geldiler
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı
Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı
Beşiktaş deplasman yasağına itiraz edecek
Beşiktaş deplasman yasağına itiraz edecek