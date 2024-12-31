Burdur’da yılbaşı öncesi 333 litre kaçak içki ele geçirildi

333 litre el yapımı içki ile birlikte, 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe ve 100 adet şişe kapağı da ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yılbaşı tatili öncesinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu, piyasaya sürülmek için hazırlanan büyük miktarda kaçak içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 333 litre el yapımı içki ve 50 litre etil/metil alkol bulundu. Ayrıca, içki üretiminde kullanılan 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş içki şişesi ve 100 adet şişe kapağı da ele geçen malzemeler arasında yer aldı. Bu ürünlerin, hem halk sağlığını tehdit ettiği hem de yasa dışı ticaretin önünü açtığı belirtildi.

Operasyon sonucunda, kaçak içki üretimi ve dağıtımıyla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, kaçakçılık ve sağlığa zararlı ürün üretme suçlarından adli işlem başlatıldı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Yetkililer, kaçak içkilerin sağlık açısından büyük risk taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları güvenli ve onaylı içki ürünlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Kaçak içkilerin metil alkol gibi zehirli maddeler içerebileceğini, bu nedenle ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabileceğini belirten uzmanlar, içki üretimi ve satışı yapan kaçakçıların tespit edilerek yasal işlem yapılmasının önemini vurguladı.