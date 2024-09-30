Burdur’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Burdur’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Flaş… Flaş… Burdur'da yolcu otobüsünün tıra çarpıp şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Temel B. (45) idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınında, Bahri Berk A'nın (27) kullandığı 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.

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Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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