Burdur’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Temel B. (45) idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınında, Bahri Berk A'nın (27) kullandığı 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.
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Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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