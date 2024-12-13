Burdur’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Burdur’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampasında meydana geldi. Arızalanan 07 R 3229 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Olayı fark eden 15 A 5940 plakalı trafik ekipleri, güvenlik önlemi almak için aracını kamyonun arkasına park etti.

aw349298-01.jpg

Bu sırada, arkadan gelen 15 HO 1008 plakalı yolcu otobüsü önce polis aracına ardından da kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu ile 1 polis memuru yaralandı.

aw349298-02.jpg​​​​​​​

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

aw349298-03.jpg​​​​​​​

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw349298-04.jpg​​​​​​​

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw349298-05.jpg

aw349298-06.jpg

Son Haberler
Antalya'da mezarlıkta yangın çıktı: 15 arı kovanı telef oldu
Antalya'da mezarlıkta yangın çıktı
Rize'de 14 köy yoluna ulaşıma 'kar' engeli
14 köy yoluna ulaşıma 'kar' engeli
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' mesajı: Geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere desteğe hazırız
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' mesajı: Geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere desteğe hazırız
Survivor Semih'in eski eşi dolandırıcılık çetesinin eline düştü! Başına gelenleri tek tek anlattı
Survivor Semih'in eski eşi dolandırıcılık çetesinin eline düştü! Başına gelenleri tek tek anlattı
Erzincan'dan sonra Ege'de şiddetli deprem! Türkiye'nin Doğusu da Batısı da sallanıyor
Erzincan'dan sonra Ege'de şiddetli deprem! Türkiye'nin Doğusu da Batısı da sallanıyor