Burdur’daki feci kazada burnu bile kanamadan kurtuldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrilirken sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sabah saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Evciler köyü yolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy yolunda seyir halinde olan sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından devrilen araçtan çıkarılan sürücünün kazada yara almadığı öğrenildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.