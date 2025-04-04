Burg Cezaevi'ne ziyarete gelen eşini öldürdü: Özel odaya giren gardiyanlar şoke oldu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Burg Cezaevi'ne ziyarete gelen eşini öldürdü: Özel odaya giren gardiyanlar şoke oldu!

Almanya'da Burg cezaevinde bir mahkumun eşini öldürdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Görüşme odasında ölü bulunan kadının cesedi otopsiye gönderildi.

Alman medyasının Stendal Savcılığına dayandırdığı haberlerinde, 35 yaşındaki bir kadının hapisteki kocasını ziyareti sonrası cezaevindeki görüşme odasında ölü bulunduğu ifade edildi.

Savcılığın, mahkum hakkında eşini öldürdüğü iddiasıyla soruşturma başlattığı belirtildi.

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Magdeburg yakınlarındaki Burg cezaevinde bulunan 37 yaşındaki erkek mahkumun, eşiyle uzun süreli ziyaretler için ayarlanmış ve sürekli izlenmeyen bir odada yalnız oldukları bildirildi.

Özel odadaki görüşmelerde genellikle ses ve gözetim kontrolü yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

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Ölen kadının cesedinin otopsi için adli tıp kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

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