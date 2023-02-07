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Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı'nın oğlu depremde hayatını kaybetti

Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hakan Eminsoy'un oğlu Berkhan Eminsoy'un Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:23
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Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy'un acı kaybı. Oğlu depremde öldü

Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı'nın oğlu depremde hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hakan Eminsoy'un oğlu Berkhan Eminsoy'un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Eminsoy bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 

Yapılan açıklamada, İskenderun'da hayatını kaybeden Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy'un oğlu Berkhan Eminsoy'un cenazesinin bugün (7 Şubat Salı) Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, "1991 doğumlu Berkhan Eminsoy, 2009'da Koç Lisesi'nde mezun olduktan sonra 2013'te University of Illinois Urbana-Champaign'den ve 2020'de ise Columbia Üniversitesi'nden mezun olan başarılı bir gençti" ifadelerine yer verildi.

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