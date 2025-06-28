Burgazada’da büyük üzüntü! Çevreci gazetecinin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burgazada’da büyük üzüntü! Çevreci gazetecinin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Hürriyet yazarı ve iklim aktivisti Yücel Sönmez, Burgazada’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hürriyet gazetesi yazarı Yücel Sönmez (49), Burgazada'daki evinde dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazetecinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin yüksek tansiyon ve kalp krizi olduğu öğrenildi. Sönmez'in cenazesi bugün Kilyos'ta bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Öte yandan cenazeyi almaya gelen aile üyelerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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'DOĞA İÇİN ÇOK ŞEY YAPACAKTI'

Kardeşinin ölümünün daha çok erken olduğunu söyleyen Zeynep Uçar, "Kalp krizi diye getirdiler, bize de öyle haber vermişlerdi. Şimdi Adli Tıpta bekliyoruz. Abim mükemmeldi, tam bir çevreciydi. İnsan ve hayvan dostuydu, bütün arkadaşları onu bilir özellikle adadakiler. Abim çok iyiydi, çok erken gitti. Yapacak daha çok şeyi vardı, çok planları vardı. Daha yazmak istedikleri vardı. Özellikle doğa için daha yapmak istediği çok şeyler vardı. Bunlardan hep bahsederdi, hiçbirini gerçekleştiremedi. Çok erken oldu. Hiçbir rahatsızlığı yoktu bildiğimiz ani bir kalp krizi uykuda yakalamış. Yatmış ve bir daha uyanamamış" dedi.

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