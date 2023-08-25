Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi

TABLONUN LANETLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tablonun lanetli olduğunu öne süren İngiliz basını ise bu durumu yine İngiltere'de yaşanan bir yangına bağlıyor. The Sun gazetesinin yayımladığı bir habere göre bir itfaiyeci, yangın çıkan evlerindeki tüm eşyaların kül olduğunu ancak bu tablonun hiç zarar görmediğini söyledi.