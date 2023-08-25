Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi

Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop'un evindeki 'Ağlayan Çocuk Çiko' tablosunun ardında bir lanet varmış. İşte Çiko'nun esrarengiz hikayesi...

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 1
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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 2

Bir dönemler özellikle Avrupa Yakası dizisinden gördüğümüz Çiko isimli "Ağlayan Çocuk" tablosu İtalyan ressam Bruno Amadio'ya ait. Dünya çapında milyonlarca satan tablo popüler olduğu dönemlerde oldukça seviliyordu.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 3

1950'Lİ YILLARDA 250 BİNDEN FAZLA KOPYASI YAPILDI

Ancak sonrasında "Ağlayan Çocuk" tablosunun İngiliz basınında lanetli olduğu öne sürüldü. 1950'lerden itibaren dünyanın her yerine yayılan tablonun farklı çeşitleri yapıldı. Ancak ilk çıkan orijinal tablodaki çocuk kumral ve ela gözlüydü.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 4

TABLONUN LANETLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Tablonun lanetli olduğunu öne süren İngiliz basını ise bu durumu yine İngiltere'de yaşanan bir yangına bağlıyor. The Sun gazetesinin yayımladığı bir habere göre bir itfaiyeci, yangın çıkan evlerindeki tüm eşyaların kül olduğunu ancak bu tablonun hiç zarar görmediğini söyledi.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 5

TABLONUN YANGINA NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

İlerleyen dönemlerde hiçbir itfaiyeci bu "Ağlayan Çocuk" tablosunu evine sokmadı. Böylece birçok insan paniğe kapıldı. Ancak yangının çıkmasına neden olan asıl durum elektrikli sobaların perdeye veya yatağa yakın durmasıydı.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 6

O dönemde İngiltere'nin yoksul mahallelerinde bu tablonun yaklaşık 50 bin kopyası satıldı. Yine yangınlar bu mahallelerde çıkmış ve algıda seçicilik politikası oluşturulmuştu.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 7

TÜM TABLOLAR İMHA EDİLDİ

İşler daha da ciddileşince tüm tablolar geri yollandı ve yakılarak imha edildi. Devamında binlerce insan gazeteyi arayarak resimden geceleri ağlama sesleri geldiğine dair farklı farklı iddialarda bulundu.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 8

İtfaiye yetkilileri daha sonra yangınların asıl nedenini açıklasa da İngiliz gazetesinin asılsız haberi çoktan toplum tarafından benimsenmişti.

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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 9
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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 10
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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 11
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Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi 12
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