2026'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine az bir süre kalmışken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, 2026 asgari ücretinin belirlenmesinde “gerçekleşen enflasyonun” esas alınması ve buna “büyüme oranının da eklenmesi” gerektiğini söyledi. Özdemir, toplumun moral ihtiyacına dikkat çekerek “Beklenenin biraz üzerinde bir artış yapılmalı” dedi.

Burhan Özdemir

CNBC-e yayınına katılan MÜSİAD Başkanı Özdemir, gündeme dair açıklama yaptı.

Özdemir, "Asgari ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hanehalkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrette beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'GERÇEKLEŞMİŞ ENFLASYON ARTI BÜYÜMEDEN PAY'

"Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden de pay alınması lazım" önerisinde bulunan Özdemir, "Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücret açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum" diye konuştu.