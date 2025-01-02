CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Demirören Grubu’nun Doğan Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan altı yıl önce aldığı krediyi Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e; "Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’na ne kadar borcu bulunmaktadır? Başka kamu bankalarına kredi borcu bulunmakta mıdır? SGK borçlarından dolayı, CHP’li belediyeleri "silkeleyin' talimatı veren iktidarın, Demirören Grubu’na gücünün yetmemesinin nedeni nedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Demirören Grubu’nun Doğan Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan altı yıl önce aldığı krediyi Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, “İktidar, "kaynak yok" gerekçesiyle asgari ücrete, resmi enflasyon yüzde 47 olmasına rağmen yüzde 30 zam yapmış, milyonlarca emekçiyi sefalete mahkûm etmiştir. Açlık sınırının çok altında, 12 bin 500 lira aylık alan milyonlarca emekli de asgari ücretliyle aynı kaderi paylaşacağından endişe etmektedir. Ancak emeklisine ve emekçisine cimri olan iktidar, Saray’a yakın iş adamlarına bol keseden dağıtmaktadır” dedi.

"SAYIŞTAY, İKİ KEZ YAPILANDIRMASINA RAĞMEN BU SÜREÇTE TEMİNATLAR DIŞINDA TAHSİLAT SAĞLANAMADIĞINI RAPOR ETMİŞTİR"

Kuruluş amacı çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak olan Ziraat Bankası’nın, Doğan Grubu’nu alması için Demirören Grubu’na 2018 yılında 700 milyon dolar proje kredisi 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere 800 milyon dolar kredi verdiğini hatırlatan Bulut'un, yazılı açıklaması şöyle:

"İki yıl anapara ödemesiz, 10 yıl vadeli verilen krediye yüzde 6,5 faiz uygulanmış, daha sonra işletme sermaye kredisi 100 milyondan 250 milyon dolara çıkarılmıştır. Demirören Grubu’nun ödemelerde zorlanacağını belirterek kredinin yapılandırılmasını isteyince, 2019’da ilk yapılandırma yapılmış, 2022’de de ikinci bir yapılandırma isteyince, faiz önce yüzde 6’ya sonra yüzde 4’e düşürülmüştür. TBMM’ye sunulan Ziraat Bankası Sayıştay raporunda, Demirören Grubu’nun borcunun 30 Milyar TL'yi aştığı saptanmıştır. Raporda, Demirören Grubu’nun, faaliyet kârı dahi elde edemediği, krediden önceki son üç yıl itibarıyla 2015 yılında 131 milyon, 2016 yılında 86 milyon ve 2017 yılında 264 milyon lira dönem zararı ettiği belirtilirken "gelir yaratma kapasitesi düşük, öz kaynaklarının tamamını yitirdi, yüksek mali borçlanma içinde, yasal takip dahil olmak üzere her türlü önlem hızlıca alınmalı" tespitleri yapılmıştır. Sayıştay, iki kez yapılandırmasına rağmen bu süreçte teminatlar dışında tahsilat sağlanamadığını, firmanın kredi anapara ödemesini dahi vade tarihine göre eksik yaptığını rapor etmiştir."

"SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ UYARILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK BİR YASAL TAKİP BAŞLATILACAK MIDIR?"

CHP’li Bulut'un Bakan Şimşek’e yönelttiği sorular ise şöyle: