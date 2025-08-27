Burhanettin Bulut'tan iktidara çok sert ekonomi eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bugün icra dairelerinde tam 24 milyon 450 bin dosya var. Sadece son bir yılda 1 milyon 826 bin yeni icra dosyası açıldı. İktidar, "Ekonomi şahlanıyor. Ekonomi büyüyor" masalları anlatırken, büyüyen tek şey borç, faiz ve icra dosyaları. İnsanlar evine ekmek götüremez hale geldi; gençler işsiz, esnaf kepenk kapatıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. "Vatandaşın sırtındaki borç yükü artık taşınamaz hale geldi" diyen Bulut, şu ifadeleri kullandı: