Burhanettin Bulut'tan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası sert açıklama

Kaynak: ANKA
Burhanettin Bulut'tan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası sert açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut, ''Ne bir adım geri atarız ne bir santim eğiliriz ne de sizin kirli düzeninize boyun eğeriz'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut, "" Ne bir adım geri atarız ne bir santim eğiliriz ne de sizin kirli düzeninize boyun eğeriz'" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın tek bir delil olmadan tutuklanması siyasi bir kumpas, Beşiktaş’ın iradesine, demokrasiye vurulan bir darbedir. Ne bir adım geri atarız ne bir santim eğiliriz ne de sizin kirli düzeninize boyun eğeriz! Beşiktaşlının iradesini gasp eden kötülükle mücadele etmekten, demokrasiyi savunmaktan asla vazgeçmeyiz'" ifadelerine yer verdi.

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