Burhanettin Bulut'tan Ümit Özdağ tutuklanmasına tepki

Kaynak: ANKA
Burhanettin Bulut'tan Ümit Özdağ tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Siyasallaşan yargı, aklını yitirmiş bir iktidar var! Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçuyla tutuklanması kabul edilemez. Baskıyla, tehditle, tutuklamalarla muhalefeti susturamayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Siyasallaşan yargı, aklını yitirmiş bir iktidar var! Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçuyla tutuklanması kabul edilemez. Baskıyla, tehditle, tutuklamalarla muhalefeti susturamayacaksınız" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bulut, şu açıklamayı yaptı:

"Siyasallaşan yargı, aklını yitirmiş bir iktidar var! Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçuyla tutuklanması kabul edilemez. Baskıyla, tehditle, tutuklamalarla muhalefeti susturamayacaksınız!"

Burhanettin Bulut'tan Ümit Özdağ tutuklanmasına tepki

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