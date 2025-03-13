Burhaniye Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında birçok noktada düzenleme yapıldı.

Burhaniye'de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Mahallesi 1028 Sokak ve Yunus Mahallesi Kavakdibi Sokağı’nda parke taş yol yapımı, Geriş Mahallesi Kuva-yi Milliye Bulvarı, Öğretmenler Mahallesi Öğretmenimiz Meliha Yurteri Caddesi ve Doktor Rıfat Caddesi, İskele Mahallesi Osman Ağa Caddesi, Ören Mahallesi Siteler Bulvarı ve Kızıklı Mahallesi’nde parke taş tamiratı yapıldı.

Kızıklı Kırsal Mahallesi’nde su hattı yenilenirken, Öğretmenler Mahallesi 1142. Cadde ve 1130 Sokak’ta yol söküm çalışmaları sürüyor. İskele Mahallesi 16008 ve 16009 Sokak’ta yol dolgu ve serme işlemi tamamlanırken, Denetko Yolu’nda paket asfalt çalışması, Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi’nde ise yol tamiratı gerçekleştirildi.

Ören Mahallesi Beyaz Durak Kavşağı’nda trafik güvenliği için boya çalışması yapılırken; Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi’nde bulunan bordür boyama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi Öğretmenimiz Ata Ekren Caddesi’nde tretuvar tamiratı yapıldı. Şahinler Mahallesi’nde yağmur suyu kanal açımı ve Şahinler Mahallesi ile Hisarköy Mahallesi bağlantı yolu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tamamlandı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin her noktasına eşit hizmet ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimiz. Planlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla, Burhaniye’nin ulaşım altyapısını güçlendiriyor, yollarımızı daha güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde saha çalışmalarını sürdürecek.