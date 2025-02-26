Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu ilk konseriyle büyüledi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu ilk konseriyle büyüledi

Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu, 40 kişilik kadrosuyla Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ilk konserini verdi.

Burhaniye Belediyesi Kadın Korosu, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde verdiği ilk konserle müzikseverlerle buluştu.

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40 kişilik koro, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müzik Öğretmeni Anıl Aydınlıgil’in şefliği ve solistliğinde sahne aldı.

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Konsere Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyeleri Çiğdem Karasakal Avcu ve Esra Ersoy, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent ve Zabıta Müdürü Cesur Akbulut da katıldı.

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Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkarak tüm sanatçılara başarı dileklerini ileten Başkan Yardımcısı Tuna, koroya teşekkürlerini sundu.

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