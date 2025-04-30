Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, mahkum çocukları için sahneye çıktı

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), “Her Yerde Hayal Kurmak Mümkün” sloganıyla çıktığı yolda, bu kez Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklar için sahne aldı.

Cezaevinde gerçekleştirilen tiyatro gösterimine, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Seda Taşkent, Cezaevi 2. Müdürü Sıddık Açık, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Ersoy ve Çiğdem Karasakal Avcu katılım sağladı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren BBKT ekibi, oyun yazarı Nedim Buğral’ın kaleme aldığı ve yönetmen Ender Kurt’un yönetiminde sahnelenen “Bizden Değilsin” ile çocuklara unutulmaz ve renkli bir gün yaşattı. Oyun, yaklaşık 20 çocuk ve 20 anne tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinlik, cezaevinde görev yapan Psikolog Adile Kaya ve Sosyal Çalışmacı Filiz Yıldırım ile birlikte organize edildi. Duygusal anların yaşandığı tiyatro gösterimi, çocuklara ve annelerine kısa bir süreliğine de olsa umut ve neşe dolu bir iz bırakırken, gösteri sonunda cezaevinde bulunan çocuklara, Burhaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.