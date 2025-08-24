Burhaniye Ören Open Uluslararası Satranç Turnuvası yarın start alıyor

Burhaniye Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Burhaniye Ören Open Uluslararası Satranç Turnuvası, Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde yarın başlıyor.

Burhaniye Ören Open Uluslararası Satranç Turnuvası, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu Burhaniye’de buluşturacak.

Toplamda 600 bin TL nakdi ödülün dağıtılacağı turnuvada başarılı sporcular hamlelerini yapacak. Milli takım sporcularının da yer aldığı uluslararası turnuvaya yurt dışından 100'e yakın olmak üzere yaklaşık 600 sporcu katılacak.

Turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından biri olan turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Satranç tutkunlarını, bu heyecan verici turnuvada yer almaya ve Burhaniye'mizin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz” dedi.