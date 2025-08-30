Burhaniye’de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçede sabah saatlerinde başlayan törenler, gün boyu düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Edinilen bilgiye göre, kutlamalar ilk olarak Kaymakamlık makamında yapılan tebrikat töreniyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayrak göndere çekildi.

Programa Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Garnizon Komutanı Yusuf Kaya günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Daha sonra şiirler, halk oyunları gösterileri, türküler ve marşların seslendirilmesiyle program devam etti. Bando gösterisinin ardından yapılan tören geçişi ile kutlamalar tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin akşam fener alayı ve Burhaniyelilere yönelik düzenlenecek ücretsiz halk konseriyle süreceği bildirildi.

