Burhaniye'de bayramlaşma töreni düzenlendi. Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda düzenlenen törene, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve diğer ilçe protokol temsilcileri katıldı.

Başkan Ali Kemal Deveciler, düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla tek tek selamlaşarak herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Vatandaşlarla bayramlaşan protokol üyeleri, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Burhaniye Kenan Sucuoğlu Huzurevi ve Burhaniye Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinde büyüklerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Deveciler, bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan hasta ve yakınlarıyla da bayramlaşarak sohbet etti.