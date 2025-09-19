Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Gaziler Günü nedeniyle tören yapıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin anıta bırakılmasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Özel Uğur Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nil Dolgun da şiir okudu.

Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Kıbrıs gazisi Nurettin Çınar, konuşmasında Gaziler Günü'nün tarihçesini anlatırken, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına baş komutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ve mareşallik unvanı vermiştir. Bundan dolayı bu tarih, Gaziler Günü olarak 2002 yılından itibaren kutlanmaktadır. Onun için biz bu gazilik ödülünü taşıyoruz. Gaziler Günü tüm gazilerimize kutlu olsun. Bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayattaki gazilerimize de sağlıklı yaşamlar diliyorum" dedi.