Burhaniye’de kanal ve dereler temizleniyor

Burhaniye Belediyesi, kanal ve dere temizliklerine devam ediyor. Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, yağmur suyu şebeke hatlarını kanal temizleme aracı ile temizlerken; tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunları ortadan kaldırıyor.

Kış ve sonbahar boyunca yağan yağmurlarla; balçık, yaprak, ağaç dalları ve çöplerin kanalları tıkamasını önlemek için yapılan çalışmalar kapsamında dere yataklarının kepçe ve dozerlerle temizliklerini yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu hafta İskele Mahallesi’nde çalışmalarını yürütüyor.