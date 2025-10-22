Burhaniye Belediyesi Zeytinyağları, üretimden paketleme aşamasına kadar tüm süreçleri personel eliyle yönetilerek, “doğallık ve güven” prensipleriyle tüketicilere ulaştırılıyor. Erken hasat ve soğuk sıkım teknikleriyle üretilen zeytinyağları, ‘www.burbelzeytin.com’ adresi üzerinden 5 farklı ambalaj seçeneğiyle uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

ARTAN TALEP VE GENİŞLEYEN ÜRÜN YELPAZESİ

Geçen yıl hızla tükenen zeytinyağlarına bu sene de yoğun bir talep bekleniyor. Geçen sezon yaklaşık 20 bin litre ön sipariş alınan ürünlerin ardından bu yıl da geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 500 mililitre ve 1 litrelik cam şişelerin yanı sıra 2, 3 ve 5 litrelik teneke ambalajlarda satışa sunulacak erken hasat zeytinyağları, üretim portföyünde bulunan dört farklı geleneksel Türk sabununa ek olarak doğal el kremi ve saç şampuanı da ürün çeşitliliğine dahil ediliyor. Tüm ürünler, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren belediye hizmet binasında ve web sitesi üzerinden satışa açılacak.

BAŞKAN DEVECİLER'DEN BEREKET DİLEĞİ

Erken hasat zeytinyağlarını tadan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Halkımızın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı ürünleri ülkemizin her bölgesine gururla tanıtıyoruz. Bu çalışmalarla hem üreticilerimizin emeğinin karşılığını artırmayı, hem de Burhaniye’mizin adını kaliteli zeytin ve zeytinyağıyla birlikte marka haline getirmeyi sağlıyoruz. Bu yılki sezonun da oldukça verimli geçeceğini öngörüyoruz; tüm zeytin emekçilerimize bereketli ve hayırlı hasatlar diliyorum” dedi.